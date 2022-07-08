В муромскую Оку выпустили 163 тысячи штук молоди стерляди

фото АВО

8 июля в реку Оку в Муроме выпустили 163 тысячи штук молоди стерляди.

«Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов – одна из основных мер, позволяющая поддерживать природный баланс и обеспечивать устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса в современных условиях. Тем более, что осетровые виды рыб особенно нуждаются в охране. Сегодняшний выпуск молоди стерляди проведён в рамках компенсационных мероприятий, направленных на возмещение нанесённого ущерба водным биологическим ресурсам и среде их обитания при осуществлении хозяйственной деятельности, а также строительства и проведения дноуглубительных работ в водоохранной зоне и акватории рек нашей области», – сообщил врио первого заместителя губернатора Александр Ремига.

Владимирская область является лидером по выпуску стерляди в рыбохозяйственные водоёмы среди 18 регионов страны в зоне ответственности Московско-Окского территориального управления Росрыболовства. За последние 5 лет в водные объекты рыбохозяйственного значения нашей области выпущено 6,3 млн молоди стерляди. В этом году планируется выпустить ещё 3 миллиона штук. В ближайшее время этот вид осетровых рыб может быть исключён из региональной Красной книги.