Больше 19 тысяч жителей Владимирской области прошли углубленную диспансеризацию

Диспансеризация и профилактические осмотры в регионе возобновились в марте после улучшения. За этот период 54528 жителей Владимирской области прошли диспансеризацию, из них свыше 19 тысяч человек – углублённую диспансеризацию после перенесённого коронавируса. При этом 7215 человек прошли профилактические медицинские осмотры.

Цель диспансеризации и профосмотров – раннее выявление хронических и онкологических заболеваний. С начала года на диспансерный учёт было взято 11669 человек.

Диспансеризация проводится по предварительной записи в будние дни, в некоторых медицинских организациях её можно пройти по «семейному графику»: в вечернее время и по субботам. Уточнить информацию о проведении диспансеризации можно через колл-центр поликлиники по месту жительства.

Для жителей Владимирской области в возрасте 40 лет и старше диспансеризация проводится ежегодно. В возрасте до 40 лет – раз в три года. В этом году обследование могут пройти те, кто родился в 2004, 2001, 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983 годах.