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Происшествия8 июля 2022 11:10

В Ставрово один человек спасен на пожаре в многоквартирном доме

Происшествие случилось в девятом часу вечера 7 июля
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 20.48 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о пожаре, случившемся в Собинском районе в поселке Ставрово на улице Советской в доме №6.

К месту ЧП выехали шесть сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. К моменту их приезда в подъезде дома наблюдалось много дыма. Тут же было сформировано одно звено газодымозащитников, которое направилось на поиск очага и тушение пожара, а также на спасение людей.

Выяснилось, что пожар происходил на кухне одной из квартир. Там сгорели внутренняя отделка, мебель и вещи на площади 4 квадратных метра, пожар был быстро ликвидирован.

В ходе тушение один человек был спасен при помощи спасательного устройства, никто из людей не погиб и не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.