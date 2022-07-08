Во Владимире виновник ДТП заплатит 350 тысяч рублей 84-летней женщине

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ленинский районный суд Владимира удовлетворил исковое заявление городского прокурора, которое подавалось в пользу женщины 1937 года рождения, серьезно пострадавшей в ДТП на Южном объезде Владимира 2 января текущего года.

Установлено, что житель Тверской области, следуя в плотном потоке машин, грубо нарушил правила дорожного движения при обгоне, в результате чего столкнулся с тремя автомобилями с обоих направлений. В результате пожилой женщине, ехавшей в качестве пассажирки, был причинен тяжкий вред здоровью.

Женщина долго лечилась и испытывала физические и нравственные страдания. Сам виновник был приговорен к 1 году ограничения свободы.

В качестве компенсации морального вреда прокурор затребовал взыскать с него в пользу женщины 350 тысяч рублей. Суд эти требования удовлетворил, решение пока в законную силу не вступило.