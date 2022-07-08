Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июля 2022 8:44

На одном из сайтов в Киржаче продавали водительские права

Суд заблокировал сайт
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

Прокуратура Киржачского района провела проверку и выявила, что на одном из сайтов размещены объявления с предложением о приобретении за деньги водительского удостоверения любой категории.

В связи с выявленным нарушением прокурор района обратился с административным иском в Киржачский суд о признании информации, размещенной в интернете, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

6 июля решением Киржачского районного суда административные исковые требования прокурора были удовлетворены. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.