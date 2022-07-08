Владимирское ГУ МЧС опровергло информацию о ЧП с рухнувшей стеной

В ряде СМИ прошла информация о том, что в деревне Мячково Александровского района (по другим сведениям — Мячиково Петушинского района) на строительстве дома обрушилась стена, в результате чего под завалами оказался один человек.

- На территории региона никаких подобных инцидентов не происходило, включая указанные населенные пункты, - сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Светлана Барашкова.

Также эти сведения опровергли и в самих населенных пунктах. Так, глава администрации Андреевского сельского поселения Олег Федулов заявил, что в деревне Мячково никаких происшествий не было. В свою очередь, глава администрации Нагорного сельского поселения Ольга Копылова отметила, что видела новость о случившемся, но к их местности она никакого отношения не имеет — в деревне Мячиково тоже все спокойно.

Возможно, ЧП могло произойти на территории Подмосковья, где есть населенные пункты с аналогичным названием.