В День, семьи, любви и верности владимирцы могут отправить письма с марками, посвященными празднику

фото Почты России по Владимирской области

В День, семьи, любви и верности жители и гости Владимирской области могут отправить письма и открытки с марками, посвящёнными этому празднику.

2790 марок поступили в центральные почтовые отделения Владимирской области в города - Александров, Владимир, Вязники, Гусь - Хрустальный, Ковров, Кольчугино, Муром и Петушки.

На марке изображена ромашка, которую считают символом праздника. Марка войдёт в российские и международные филателистические каталоги. Её тираж по всей стране — 459 тысяч штук. Специально к празднику изготовлен почтовый штемпель первого дня.

Оттиск специального штемпеля на письмах и открытках можно поставить 8 июля в столице праздника- городе Муром в почтовом отделении на ул. Ленина, д.55 "А" и в центральном отделении Владимира на ул. Подбельского, д. 2.

Также в этих отделениях также можно купить конверт первого дня, который поступил ограниченным тиражом- всего 60 экземпляров.