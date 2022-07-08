Во Владимирской области 8 июля коронавирус подтвержден у 20 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 8 июля лабораторно подтверждено 20 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

6 заболевших во Владимире, 5 - в Гусь-Хрустальном4 - в Суздальском, 2 - в Муромском, по 1- в Александровском, Меленковском, Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 152352 случаев заболевания (41426 сл. в г. Владимире, 16820 сл. в Муромском, 17958 сл. в Ковровском, 5554 сл. в Петушинском, 7335 сл. в Кольчугинском, 9741 сл. в Александровском, 6495 сл. в Юрьев-Польском, 12763 сл. в Гусь-Хрустальном, 1585 сл. в Судогодском, 3325 сл. в Собинском, 1412 сл. в г. Радужный, 5038 сл. в Киржачском, 3222 сл. в Камешковском, 2900 сл. в Гороховецком, 3997 сл. в Меленковском, 5446 сл. в Вязниковском, 5213 сл. в Суздальском, 2122 сл. в Селивановском).