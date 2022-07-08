В Коврове местный житель присваивал себе чужие автомобили

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, а также по факту присвоения или растраты.

По версии следствия, минувшей осенью 23-летний парень из числа местных жителей попросил у приятеля автомобиль, который ранее продал ему на запчасти. Молодой человек написал другу расписку, что вернет «Ладу», но сам забрал ее и отдал другому человеку в счет других долгов.

В ходе следствия также был установлен другой похожий факт — парень устно договорился с владельцем легковушки «КИА» об аренде машины, но сам ее затем продал за 54 тысячи рублей, а деньги потратил на свои цели. В итоге общая сумма ущерба от обоих преступлений составила более 240 тысяч рублей.

Молодой человек свою вину признал. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд, куда оно поступило с утвержденным обвинительным заключением.