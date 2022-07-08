Владимирцы стали чаще снимать наличные на кассах в магазинах и на заправках

За три месяца года жители Владимирской области более 7,7 тысяч раз снимали наличные в торгово-сервисной сети. Это на 15% чаше, чем год назад. Общая сумма полученных с помощью сервиса кэшаут наличных выросла с 13,8 млн до 18,2 млн рублей.

Сервис кэшаут позволяет снимать наличные деньги с банковской карты на кассе магазина или АЗС. Обязательное условие – совершение покупки, ее сумма может быть минимальной. За один раз можно снять 5 тысяч рублей, в месяц – не более 30 тысяч рублей. Во Владимирской области жители снимают с помощью кэшаута за один раз в среднем 2350 рублей.

За I квартал в области количество торгово-сервисных предприятий, предоставляющих кэшаут, увеличилось в 4 раза – до 471. Кэшаут доступен в большинстве муниципальных образований области.

«Сервис удобен жителям тех населенных пунктов, где нет отделений банков или банкоматов. Раньше для того, чтобы снять деньги с карты, людям приходилось ездить в соседние города. Кэшаут выгоден и бизнесу, так как обслуживающий банк предоставляет льготы торговой точке, где люди могут получить эту услугу, – отметил заведующий сектором платежных систем и расчетов владимирского отделения Банка России Владимир Полянский. – Чтобы узнать, подключен ли в торговой точке кэшаут, обратите внимание на наличие соответствующей наклейки на видном месте в магазине или просто спросите у продавца».