В Суздале открылся новый участок исправительного центра ФСИН

Этот вид наказания введен сравнительно недавно — хотя заключенные живут на территории исправительного центра, но имеют значительную свободу, и трудятся на местных предприятиях, получая за это зарплату. Этот вид наказания отбывают в исправительных центрах, либо в участках исправительных центров.

Как раз последний на днях был торжественно открыт в Суздале с участием директора ФСИН России Аркадия Гостева, а также руководства Владимирской области и других почетных гостей.

Во Владимирской области действуют уже четыре таких учреждения, и сеть их расширяется. Открыты они на базе ведущих предприятий региона. Сейчас около 200 человек из числа осужденных заняты на промышленном производстве, а также в отраслях хозяйства и в сфере туризма. При этом в минувшем году был открыт участок исправительного центра для женщин.

На базе туристического комплекса, который обслуживается осужденными, они работают подсобниками и занимаются благоустройством, уборкой жилых и производственных помещений, стиркой белья и мойкой посуды. Средняя зарплата здесь составляет порядка 30 тысяч рублей.