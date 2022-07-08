За два года Владимирская область закупит почти 2 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора

В этом году объем субсидии на закупку контейнеров для раздельного накопления отходов увеличили с 500 миллионов рублей до 1,5 миллиарда рублей. Это позволит в 43 регионах, прошедших соответствующий отбор комиссии Минприроды России, закупить около 77 тысяч контейнеров.

Комиссия, рассмотрев заявки от 64 регионов РФ, определила тех, кто получит субсидии на покупку контейнеров. В их числе Владимирская область.

По словам директора департамента природопользования Татьяны Клименко, области необходимо 2,5 тысячи штук контейнеров.

- За два с лишним года работы региональными операторами было установлено 700 контейнеров, к тем, что уже ранее стояли. В тарифе эти затраты не отразятся. Это не расходы региональных операторов, а федеральная поддержка, - подчеркнула Татьяна Клименко.

В этом году регион получит 1,3 тысячи контейнеров за счет федеральных средств. Еще 600 поступят в 2023 году.

- К 2024 году обеспеченность контейнерами для раздельного накопления отходов будет стопроцентной. Будут контейнеры, тогда и жители будут разделять отходы. Ведь к 2030 году только 50% всех отходов должно вывозиться на полигон, – резюмировала Татьяна Клименко.