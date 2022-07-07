В Ковровском районе на М-7 отремонтирована половина моста через реку Арга

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», специалисты завершили ремонтные работы на левой части моста через реку Арга. Здесь было демонтировано старое покрытие и полностью заменено на новое. Также специалисты нанесли гидроизоляцию и восстановили систему водоотвода.

Сейчас работы начались на второй половине моста, длина которого составляет 23 метра, а ширина — 24,4 метра.

Под мостом сотрудники компании-подрядчика ремонтируют балки и опоры пролетных строений, а также укрепляют конуса и меняют изношенные части крайних опор. Одновременно производится ремонт тротуаров и лестничных сходов.

Работы ведутся согласно графика, и если все пойдет по плану, уже в сентябре текущего года мост будет полностью отремонтирован.

Напомним — мост через реку Арга на федеральной трассе М-7 «Волга» был построен в 2001 году. На момент начала капитального ремонта его износ составлял 65 процентов, что обусловлено большой нагрузкой — через сооружение проезжает до 20 тысяч машин в сутки, включая большегрузы.