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Происшествия7 июля 2022 13:09

Во Владимире шесть человек пострадали в ДТП с машиной аварийной службы

Авария случилась во втором часу дня 7 июля напротив горадминистрации
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области, около 13.30 у дома №55 по улице Горького, на перкрестке с улицей Мира, водитель грузовой машины «ГАЗ», ехавший со стороны площади Ленина, выехал с дороги на газон и врезался в столб линии электропередач.

В результате аварии водитель и пять его пассажиров получили различные травмы. Все они доставлены в больницу. К счастью, никто из людей не погиб.

В настоящее время на месте ДТП работают полицейские, обстоятельства ДТП устанавливаются. Пробки на данном участке нет.