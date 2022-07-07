Во Владимире шесть человек пострадали в ДТП с машиной аварийной службы

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области, около 13.30 у дома №55 по улице Горького, на перкрестке с улицей Мира, водитель грузовой машины «ГАЗ», ехавший со стороны площади Ленина, выехал с дороги на газон и врезался в столб линии электропередач.

В результате аварии водитель и пять его пассажиров получили различные травмы. Все они доставлены в больницу. К счастью, никто из людей не погиб.

В настоящее время на месте ДТП работают полицейские, обстоятельства ДТП устанавливаются. Пробки на данном участке нет.