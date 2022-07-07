Владимирская область получила больше 298 миллионов на поддержку рынка занятости

Правительство РФ распределило средства резервного фонда на поддержку рынка занятости населения. Владимирская область получила 298,4 миллиона рублей.

71 миллион рублей направят на реализацию программы профессионального образования работников промышленных предприятий, 230 миллионов - на мероприятия, призванные снизить напряжённость в сфере занятости. Остальную сумму потратят на индексацию заработных плат.

Кроме того, из областного бюджета добавили еще 4 миллиона рублей. На июньском заседании Законодательного собрания внесли соответствующие поправки.

На сегодняшний день на учете в центрах занятости стоит 6045 безработных.