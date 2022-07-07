Во Владимире оставлен без изменения приговор по взрыву гранаты в Коврове

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Владимирский областной суд рассмотрел в порядке апелляции уголовное дело, более известное, как дело о взрыве гранаты в Коврове.

Судом установлено, что 1 ноября 2020 года местный житель пришел в одну из секций рынка, где его бывшая сожительница работала продавцом, и начал выяснять с ней отношения. В этот момент появился хозяин секции, который попытался образумить буйного посетителя, но тот произвел взрыв боевой гранаты.

В результате сам подсудимый, хозяин секции и продавщица из соседнего отдела получили ранения различной степени тяжести. На ковровчанина было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом, а также по факту незаконного хранения взрывного устройства.

Ковровский городской суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев и к штрафу в 5000 рублей.

Осужденный и его защитник обжаловали приговор, попросив перекфалифицировать дело на причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а по хранению взрывного устройства вовсе его оправдать. Сам осужденный озвучил версию, что считал боеприпас не настоящим, да и хотел только напугать людей.

Однако Владимирский областной суд оставил приговор без изменения, он вступил в законную силу.