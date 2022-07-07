В Муроме будут судить заместителя директора школы, из-за халатности которого умерла женщина

Завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора муромской школы по административно-хозяйственной работе. Он обвиняется в "халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека".

По версии следствия, обвиняемый не организовал работу по очистке крыши здания, из-за чего около 13 часов 28 февраля 2022 года на проходящую по тротуару около образовательной организации престарелую женщину упала наледь.

Потерпевшую незамедлительно госпитализировали в медицинское учреждение. Однако, от полученных травм через два дня 76-летняя женщина скончалась. Вину в совершенном преступлении заместитель директора школы не признал, сообщает следственный комитет.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Муромский городской суд для рассмотрения по существу.