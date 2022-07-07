Жительница Гусь-Хрустального фиктивно купила квартиру на деньги материнского капитала

Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура установила, что местная жительница, являясь матерью двоих, детей, имела право на получение материнского капитала.

В июне 2021 года к ней обратился неизвестный с предложением обналичить средства материнского капитала путём фиктивной покупки квартиры, на что она согласилась. Мужчина сказал, что за помощь в обналичивании он возьмет свою долю, а оставшиеся деньги отдаст ей. Сумма его премии не обговаривалась.

- Женщине по её заявлению выдан займ порядка 639 тысяч рублей на приобретение жилья, после чего ею заключен договор купли продажи квартиры, расположенной в Гусь-Хрустальном. Впоследствии она обратилась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала с целью улучшения жилищных условий путем погашения названного займа. Деньги ей были перечислены, - сообщили в областной прокуратуре.

Через три месяца квартира женщиной была продана за 500 тысяч рублей, при этом деньги на руки она не получила. После этого мужчина отдал ей 150 тысяч рублей, пояснив, что за оформление квартиры взяли 170 тысяч рублей, а также он забрал себе свою долю. Таким образом, сделка по купле-продаже квартиры заключалась формально.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере".