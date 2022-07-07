Рыбные консервы из Владимирской области признаны лучшими в России

Накануне Дня рыбака, который отмечается в России во второе воскресенье июля, Роскачество второй раз за четыре года провело исследование натуральных консервов из горбуши, кижуча и нерки.

В 2022 году в закупку вошла продукция, занимающая более 70% рынка консервов из лососевых рыб. Консервы произведены в Приморском крае, Сахалинской, Московской, Владимирской областях и др. Для оценки изменения качества часть товаров исследованы повторно.

По итогам исследования, консервы из горбуши «Расцвет» (ООО «Владимирский консервный завод»), произведенные во Владимирской области, признаны лучшими в России.

В составе продукта нет токсичных элементов, а также других опасных для здоровья веществ в количествах, превышающих допустимые значения. При этом следует отметить, что в рыбе выявлено достаточно высокое содержание хрома, предположительно связанное с местами ее обитания или питанием. Формально это не является нарушением, так как данный показатель нормируется только для хромированной тары, а вся исследованная рыба упакована в жестяную.

После проведения оценки производства, в ходе которой будет в том числе определен уровень локализации продукции, эксперты Роскачества примут решение о присвоении этому товару российского Знака качества.