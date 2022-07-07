Владимирская область поможет в восстановлении Мариуполя

Разрушенный Мариуполь. Фото из телеграма Александра Авдеева

Врио губернатора Александр Авдеев продолжает рассказывать о своей поездке в ДНР. 6 июля он побывал в Мариуполе. Совсем недавно в городе проживало почти полмиллиона человек. Сейчас – около 180 тысяч. Разрушена треть жилых домов, уничтожены многие соцобъекты.

- В руинах ютятся люди, которые не эвакуировались. Рассказывают, как пережили трёхмесячную блокаду ВСУ в подвалах, где от взрывов поднималась земля. Брали воду из батарей и варили на ней тушёнку по 6 раз – пили такой бульон. В конце мая войска ДНР освободили город. На сегодня многие улицы успели расчистить от подорванной техники, снарядов и обломков зданий. Начали строить манёвренное жильё, чтобы переселить людей из обломков. Восстанавливают электроснабжение. Поскольку гуманитарная ситуация в Мариуполе очень тяжёлая, мы направим сюда часть привезённой в ДНР помощи от жителей Владимирской области. Постараемся в ближайшее время доставить от нас в один из районов города коммунальную технику, чтобы помочь скорее привести Мариуполь в порядок, - сообщил Александр Авдеев в своем телеграм-канале.