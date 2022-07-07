Муромский линейный отдел полиции раскрыл кражу рельсовых скреплений

Как сообщает Владимирский ЛО МВД России на транспорте, транспортными полицейскими Мурома был задержан 32-летний житель города, который подозревается в краже металлических деталей, предназначенных для скрепления рельсов и деревянных шпал.

По версии следствия, мужчина находился днем у железнодорожного полотна, где совершил кражу металлических изделий и сдал их в пункт приема металлолома. Ущерб составил 4 тысячи рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается.