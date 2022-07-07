В Муроме прокуратура добивается сноса заброшенных зданий

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, в Муромский городской суд поступило исковое заявление городского прокурора о сносе трех зданий, расположенных на улице Амосова, 53.

В ходе проверки установлено, что на площадке, где когда-то располагалась организация, стоят одноэтажные здания, в том числе бывший гаражный бокс, которые очень привлекают детей, а также асоциальных личностей. Вместе с тем, рядом находятся школа, детский садик и множество жилых домов. Внутри строений и на их крышах не раз местные жители видели детей, а иной раз их там задерживали сотрудники полиции.

Все три помещения сильно захламлены и представляют опасность. В связи с этим прокурор потребовал от администрации округа Муром снести эти объекты. Подготовка к судебному разбирательству назначена на 19 июля.