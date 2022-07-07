С начала купального сезона во Владимирской области утонуло 10 человек

С начала купального сезона во Владимирской области на водоёмах погибли 10 человек, в том числе – 3 ребёнка.

Как показывает статистика, чаще всего происшествия происходили в местах, не оборудованных для купания, а часть случаев произошли там, где даже нет так называемых «диких» пляжей. Одна из таких трагедий произошла 10 июня на техническом водоёме в Собинке, там погиб молодой мужчина. 29 июня в карьере у н.п. Крутец Киржачского района утонул еще один мужчина.

Ещё один фактор, который предшествовал трагическому исходу – это нетрезвое состояние отдыхающих. Последний такой случай произошёл в Селивановском районе – в одном из населённых пунктов в противопожарном пруду утонул мужчина, который с компанией на берегу отмечал свой день рождения.

Также погибли 3 ребёнка. 16 и 17 июня произошли две трагедии в районе озера Подгорное в городе Вязники (река Клязьма). 16-го погиб мальчик 2012 г.р., 17-го – мальчик 2008 г.р. Как было установлено, в обоих случаях ребята с друзьями самостоятельно, без контроля взрослых, приезжали купаться на водоём. А 1 июля в противопожарном пруду в деревне Одерихино Собинского района утонул мальчик 2012 г.р. Трагедия произошла при схожих обстоятельствах.

Детские трагедии происходят в том числе и по причине неумения плавать. МЧС России в эти жаркие дни призывает граждан контролировать отдых своих детей, не допускать бесконтрольных игр у воды, как можно чаще проводить разъяснительные беседы об опасности купания в запрещённых местах и учить детей плавать.

Взрослым стоит помнить о том, что купание в состоянии алкогольного или иного опьянения, а также при общем плохом самочувствии смертельно опасно для здоровья. Также опасно и купание в необорудованных местах – там отсутствует спасательный пост, а дно не обследовано или же имеет опасный рельеф.