В Коврове местный житель похитил у друга огнестрельное оружие

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи ковровской полиции завершили расследование уголовного дела по факту хищения огнестрельного оружия.

По версии следствия, 47-летний ковровчанин пришел домой к другу, и когда тот уснул, нашел у него ключи от сейфа, вытащил оттуда одноствольное ружье и завернул его в плед. После этого гость покинул дом и спрятал оружие у своей знакомой, намереваясь затем продать его.

Но после поступившего заявления оперативники вычислили и задержали подозреваемого, свою вину он полностью признал, а ружье изъяли.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд.