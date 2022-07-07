На севере Владимирской области установится чрезвычайная пожарная опасность

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по прогнозу Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7-9 июля на севере региона ожидается установление 5 класса пожарной опасности. Он является наивысшим и называется чрезвычайным.

В настоящее время практически во всех уголках региона действует четвертый - высокий класс.

Такая погода может стать причиной возникновения пожаров в лесах, в том числе связанных с возникновением очагов природных пожаров и их переходом на жилые дома и другие постройки. Также существует риск возгораний торфяников.

Жителям и гостям региона категорически не рекомендуется посещать леса и запрещается разводить открытый огонь. В особенности заниматься выжиганием травы вблизи населенных пунктов.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».