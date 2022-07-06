В Петушках местный житель обвиняется в изготовлении частей оружия

Как сообщает прокуратура Владимирской области, прокуратура Петушинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного изготовления основной части оружия, а также незаконного приобретения, хранения и сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

По версии следствия, житель Петушков изготовил вставной ствол, а затем купил для последующей перепродажи у неизвестного продавца гладкоствольное оружие с измененными основными частями, и семь патронов.

Патроны и ствол мужчина продал людям, которые выступили закупщиками в ходе оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками ФСБ и полиции.

В скором времени уголовное дело рассмотрит Петушинский районный суд.