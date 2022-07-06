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Происшествия6 июля 2022 13:38

В Петушках местный житель обвиняется в изготовлении частей оружия

Жителю райцентра инкриминируют два преступления
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, прокуратура Петушинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного изготовления основной части оружия, а также незаконного приобретения, хранения и сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

По версии следствия, житель Петушков изготовил вставной ствол, а затем купил для последующей перепродажи у неизвестного продавца гладкоствольное оружие с измененными основными частями, и семь патронов.

Патроны и ствол мужчина продал людям, которые выступили закупщиками в ходе оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками ФСБ и полиции.

В скором времени уголовное дело рассмотрит Петушинский районный суд.