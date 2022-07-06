Во Владимирской области отремонтированы четыре районные дороги

Как сообщает Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области, с 21 по 30 июня на территории региона был проведен ремонт автодорог в четырех районах.

Так, в Муромском районе был восстановлен изношенный слой на трассе «Муром - М-7 — Вареж» протяженностью 2 километра по правой и 1 километр по левой строне.

В Юрьев-Польском районе дорожники полностью закончили восстанавливать изношенный слой на шоссе «Небылое — Чеково — Павловское». Протяженность этого участка составляет чуть более 3 километров, а восстановленная площадь — почти 11 тысяч квадратных метров.

В Кольчугинском районе аналогичную работу провели на трассе «Колчьугино — Каржич — Коробовщина — Поляны», где с 3 по 9 километр привели в порядок 10,5 тысяч квадратных метров покрытия.

Четвертым объектом оказалось шоссе «Киржач — Федоровское — Финеево — Старово — Санино» в Киржачском районе. Здесь восстановлено дорожное покрытие площадью почти в 12 тысяч квадратных метров и протяженностью в 3 километра.