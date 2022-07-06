В Кольчугинском районе агрофирма работала без санитарно-защитной зоны

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки, проведенной Владимирской природоохранной прокуратурой в ООО «Агропромышленный комплекс «Воронежиский», занимающемся производством молока, зерна и мяса, общее поголовье рогатого скота здесь составляет более 6500 голов.

Соответственно, 15 боксов для содержания скота являются источниками выброса аммиака, метана, сероводорода и других загрязняющих воздух веществ, но санитарно-защитную зону, подтвержденную результатами специальных исследований, в нарушение требований закона компания не организовала.

Прокуратура обратилась с иском в суд, потребовав от агрокомплекса разработать проект и установить санитарно-защитную зону. Требования прокурора были удовлетворены. Фактическое исполнение решения находится на контроле природоохранной прокуратуры.