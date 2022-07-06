Во Владимирской области из незаконного оборота изъяли 6 единиц оружия и 192 патрона

Подразделения лицензионно-разрешительной работы областного Управления Росгвардии проводят комплексные проверки владельцев гражданского огнестрельного оружия.

На 1 июля проведено свыше 20 тысяч проверок владельцев оружия, в ходе которых выявлено 810 нарушений административного законодательства. За различные нарушения аннулировано 117 разрешительных документов, изъято 1294 единицы гражданского оружия, 5338 штук боеприпасов.

Росгвардейцы выявили 16 фактов, указывающих на наличие признаков состава преступлений, возбуждено 16 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято 6 единиц оружия и 192 патрона к нему.

За нарушение правил хранения или ношения оружия, повлекшее его утрату, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, предусмотрен штраф в размере от 500 до 2 тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от 6 месяцев до одного года.