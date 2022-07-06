Во Владимирской области прогнозируется гроза с дождем и градом

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области по информации, предоставленной Владимирским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на западе и северо-западе области в ближайшие часы с сохранением вечером ожидается гроза с дождем, местами с градом. Также подует ветер, порывы которого могут достигнуть до 17 метров в секунду.

В связи с этим возможны обрывы линий электропередач и падение ветхих деревьев, а также слабоукрепленных конструкций. Жителей и гостей региона в МЧС просят быть внимательнее и осторожнее. В случае чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».