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Происшествия6 июля 2022 11:40

Во Владимирской области прогнозируется гроза с дождем и градом

Погода может измениться в отдельных районах региона 6 июля
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области по информации, предоставленной Владимирским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на западе и северо-западе области в ближайшие часы с сохранением вечером ожидается гроза с дождем, местами с градом. Также подует ветер, порывы которого могут достигнуть до 17 метров в секунду.

В связи с этим возможны обрывы линий электропередач и падение ветхих деревьев, а также слабоукрепленных конструкций. Жителей и гостей региона в МЧС просят быть внимательнее и осторожнее. В случае чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».