За полгода во Владимирском специализированном доме ребёнка прошли реабилитацию 246 детей

Во Владимирском специализированном доме ребёнка находится более 80 детей в возрасте до четырёх лет, каждый третий из них – с особенностями развития. Речь идёт о заболеваниях психоневрологического профиля.

В 2010 году в доме ребёнка открылось отделение восстановительного лечения, оснащённое современным оборудованием. Там дети проходят бесплатную медицинскую реабилитацию при участии врачей-педиатров, логопедов, психологов, специалистов по массажу, инструкторов ЛФК, невролога и физиотерапевта. В 2014 году было создано отделение восстановительного лечения для детей, живущих в семьях. Курс реабилитационных мероприятий – 45 дней.

Как сообщила главный врач Владимирского специализированного дома ребёнка Лариса Горячева, за 6 месяцев в учреждении прошли бесплатную медицинскую реабилитацию 246 детей, 27 из них – инвалиды. У 196 малышей в итоге отмечено улучшение, а ещё у 50 детей – выраженное улучшение.