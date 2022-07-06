Во Владимире приговорили к колонии продавцов просроченных аппаратов ИВЛ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, судом было рассмотрено дело по обвинению директора и коммерческого директора двух организаций из Костромской области, обвинявшихся в особо крупном мошенничестве и сбыте недоброкачественных и не зарегистрированных медицинских изделий.

Судом установлено, что в апреле 2020 года, в разгар эпидемии коронавируса, семь коммерческих организаций Владимирской области купили у данных коммерсантов аппараты искусственной вентиляции легких «ФАЗА-5НР», которые в качестве благотворительной помощи были поставлены в больницы региона. Однако при проверке оказалось, что все они непригодны для лечения людей.

В общей сложности тогда было поставлено 97 таких аппаратов ИВЛ на сумму более 10 миллионов рублей.

Следователи СУ СК России по Владимирской области и суд установили, что один из подсудимых заключил договор на продажу 800 таких же аппаратов в Москву, однако в итоге поставил лишь 290 штук на 20 миллионов рублей.

Все эти ИВЛ были выпущены с 1998 по 2002 год и находились на хранении, срок их регистрационных удостоверений истек еще в 2008 году.

В результате суд признал мужчину и женщину виновными и приговорил первого к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима со штрафом в 2 миллиона рублей. Его коллега была приговорена к 5 годам 1 месяцу колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей.

Приговор в законную силу не вступил.