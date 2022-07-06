Владимирской школе №9 присвоили имя генерал-лейтенанта Романа Кутузова

Сегодня городской Совет народных депутатов поддержал решение профильной комиссии администрации города Владимира о присвоении средней общеобразовательной школе № 9 имени ее выпускника, Героя России, генерал-лейтенанта Романа Владимировича Кутузова.

Ходатайства о наименовании школы в честь героя были направлены в мэрию педагогическим коллективом самой школы, командованием в/ч № 54164, городским управлением образования. .

Роман Владимирович Кутузов известен и в родном Владимире, и далеко за его пределами. Будущий герой родился во Владимире 16 февраля 1969 года. В 1986 году, после окончания школы № 9, поступил в Рязанское высшее военное командное училище связи. В 1990 году направлен в Воздушно-десантные войска, командовал взводом, ротой, был заместителем командира узла связи по вооружению отдельной бригады связи ВДВ. В 1999 году окончил Военную академию связи, служил командиром полка связи ВДВ, помощником командующего ВДВ по работе с личным составом - начальником отдела по работе с личным составом Воздушно-десантных войск.

В 2015 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил России, проходил службу в должностях командира дивизии и заместителя командующего общевойсковой армией в Забайкалье. Неоднократно выполнял боевые задачи в Сирии. Прошел горячие точки, награжден орденами «За заслуги перед Отчеством» IV степени с мечами, Кутузова, Мужества, Почета, «За военные заслуги», медалью «За отвагу».

5 июня 2022 года, являясь заместителем командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа, героически погиб при выполнении боевой задачи. За личное мужество, героизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Кутузову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

В честь героя в его родной школе будет открыт мемориальный класс. Сейчас завершается формирование экспозиции.