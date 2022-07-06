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Происшествия6 июля 2022 8:15

Следственный комитет проводит проверку по гибели двух человек в Юрьев-Польском районе

Они утонули в пруду
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

Следственными органами СК России по Владимирской области по факту утопления 5 июля 79-летнего мужчины и 60-летней женщины в пруду села Поелово Юрьев-Польского района проводится доследственная проверка.

Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным следствия, погибшие на момент трагедии находились в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что по словам местных жителей, женщина вошла в воду первой, где ей стало плохо. На помощь ей бросился мужчина, однако утонул вместе с ней.