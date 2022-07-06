Владимирцам предлагают придумать название для трассы М-12

Уже в конце этого года должны запустить движение более чем по 50 км М-12 в Московской и Владимирской областях. К этому времени необходимо выбрать имя новой скоростной автомобильной дороги М-12 Москва — Казань, но уже с учетом ее продления до Екатеринбурга.

Трасса пройдет по 8 регионам: Московской, Владимирской и Нижегородской областям, пересечет Чувашию, Татарстан и Башкирию, зайдет на территорию Пермского края и дойдет до столицы Свердловской области — Екатеринбурга.

С открытием движения по М-12 в полную силу заработает транспортный маршрут «Европа — Западный Китай», который начнется в Санкт-Петербурге, пройдет по М-11 «Нева» (Ленинградская, Новгородская, Тверская, Московская области), через ЦКАД в Московской области, а далее пойдет по М-12.

Свои варианты владимирцы могут направлять на электронную почту iimya-m12@yandex.ru

Напомним, что в первом раунде наибольшую популярность набрали такие варианты, как «Казань», «Евразия», «Восток».