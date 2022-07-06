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Происшествия6 июля 2022 7:27

Житель Гусь-Хрустального обвиняется в серии краж из супермаркетов и магазинов

Также он пытался вырвать сумку у женщины
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя города Гусь-Хрустальный. Ему предъявлено обвинение по статьям "грабеж", "покушение на грабеж" и "кража".

0 Установлено, что в феврале текущего года молодой человек совершил четыре хищения из сетевых супермаркетов и магазинов, расположенных в Гусь-Хрустальном. Продавцы пытались самостоятельно задержать злоумышленника, однако во всех случаях ему удавалось скрыться с похищенным алкоголем и табачными изделиями, - сообщает областное УМВД.

Также в ходе следствия установлена причастность местного жителя к совершению кражи мобильного телефона у своего родственника в марте текущего года. Гаджет молодой человек похитил под предлогом «позвонить». Еще один мобильный телефон обвиняемый похитил из салона сотовой связи. Закрыв лицо медицинской маской, он попросил показать ему несколько моделей телефонов, после чего сделал выбор в пользу одного из них. Однако покупать смартфон он не планировал. Попросив продавца подобрать аксессуары и воспользовавшись отсутствием внимания с его стороны, схватил с прилавка телефон и выбежал из торгового зала.

Тпакже гусевчанин напал на местную жительницу, из рук которой пытался выхватить дамскую сумку, но женщина оказала сопротивление.

Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 20 тысяч рублей.

Молодой человек был задержан сотрудниками полиции и во всем признался. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.