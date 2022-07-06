Владимирские врачи на месяц отправились в подшефный Докучаевск

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Официальная делегация Владимирской области во главе с Александром Авдеевым в эти дни находится в Донецкой Народной Республике.

Было подписано соглашение о сотрудничестве между областной администрацией и администрацией подшефного города Докучаевска.

«Очень важно уже сегодня развивать экономические связи с Россией, скреплять регионы этими надёжными нитями. Сейчас обсуждаем вопросы сотрудничества Докучаевского флюсо-доломитного комбината и других предприятий Донбасса с бизнесом Владимирской области. Ваш регион обладает крепким промышленным потенциалом», – отметил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

Накануне в Докучаевск прибыло около 55 тонн гуманитарного груза – это стройматериалы, собранные бизнесом и жителями нашего региона для восстановления пострадавших от обстрелов многоквартирных домов и социальных объектов, для ремонта городского коммунального хозяйства. В составе груза – кровельный рубероид, шифер, стеклоизол, древесноволокнистые плиты, фанера, линолеум, оцинкованное железо, армированные трубы и различные соединения для них, радиаторы отопления, кабель и проволока, комплекты электродов различной спецификации, краскопульты, монтажная пена.

Кроме того, жители 33-го региона собрали помощь для многодетных семей Докучаевска, было направлено около 1500 книг и учебной литературы. Совсем скоро туда прибудет коммунальная техника.

Почти на месяц в Докучаевск отправилась бригада медицинских работников во главе с главным врачом владимирской городской больницы №2 Михаилом Сухановым, а также автомобиль скорой помощи. Кроме того, туда отправились специалисты Владимирского карьероуправления и Фонда капитального ремонта.

Из ДНР во Владимир выехали учителя – для получения дополнительных навыков и профессиональной переподготовки по российским стандартам. Школа в Докучаевске планирует вновь открыть свои двери для местных ребят в ближайшем учебном году.

«Владимирская область серьёзно подошла к вопросам поддержки нашей территории, составлена соответствующая «дорожная карта». Акцент сделан на социальной сфере, подготовке в отопительному периоду. Сроки достаточно сжатые, ситуация остаётся напряжённой», – подчеркнул глава администрации Докучаевска Денис Пушилин.