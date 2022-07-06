Во Владимирской области 6 июля коронавирус диагностирован у 14 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 6 июля лабораторно подтверждено 14 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

5 случаев во Владимире, 2 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Муромском, Александровском, Судогодском, Собинском, Камешковском, Суздальском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 152315 случаев заболевания (41413 сл. в г. Владимире, 16818 сл. в Муромском, 17957 сл. в Ковровском, 5554 сл. в Петушинском, 7335 сл. в Кольчугинском, 9739 сл. в Александровском, 6495 сл. в Юрьев-Польском, 12754 сл. в Гусь-Хрустальном, 1585 сл. в Судогодском, 3324 сл. в Собинском, 1411 сл. в г. Радужный, 5037 сл. в Киржачском, 3222 сл. в Камешковском, 2900 сл. в Гороховецком, 3996 сл. в Меленковском, 5446 сл. в Вязниковском, 5208 сл. в Суздальском, 2121 сл. в Селивановском).