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Общество6 июля 2022 6:01

Во Владимирской области за неделю от укусов клещей пострадало 108 человек

Среди них 21 ребенок
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области проводится еженедельный мониторинг за инфекциями, передающимися клещами. По данным на 4 июля на территории области в лечебно – профилактические организации обратилось 108 человек по поводу присасывания клещей, среди них 21 ребёнок.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (30.03.2022) в больницы обратилось 1300 человека, среди них 327 детей. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.

Лабораторное исследование клещей во Владимирской области на заражённость возбудителями клещевых инфекций осуществляется лабораторией особо опасных инфекций ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области".

Лаборатория расположена по адресу г. Владимир, ул. Токарева, д.5, каб.8, 9. Время работы лаборатории для приёма клещей: понедельник-четверг 9.00-11.00 и 14.00-15.00, пятница 9.00-11.00. Также приём клещей для исследования осуществляется по адресу: г.Владимир, ул.Офицерская, д.20 (с торца здания) понедельник-пятница 8.30 – 15.30. Исследования проводятся на платной основе.