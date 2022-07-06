На лесопилке в Карабаново изготавливали наркотики

Во Владимирском областном суде закончено судебное следствие по уголовному делу в отношении гражданина Республики Армения, не имеющего регистрации в Рф. Мужчина обвиняется в "производстве наркотических средств, совершенном организованной группой, в особо крупном размере".

Государственное обвинение по уголовному делу поддерживал прокурор Владимирской области Владислав Малкин.

Судебным следствием установлено, что апреле - мае 2021 года осужденный совместно с двумя другими участниками организованной преступной группы в здании цеха лесопиления в Карабаново наладил производство для дальнейшей продажи растворов наркотических средств – смесей, содержащих в своем составе производное наркотического вещества N-метилэфедрона.

12 мая 2021 года противоправная деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками областного УФСБ России. В этот же день в здании были обнаружены и изъяты наркотические средства в разной степени готовности. Общая масса составила более 480 кг.

В прениях прокурор области предложил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет со штрафом 800 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Двумя остальными участниками преступной группы заключены соглашения о досудебном сотрудничестве, уголовные дела в отношении них рассматриваются Александровским городским судом.