Во Владимирской области коронавирусом 12 февраля 2022 года заболели 2247 человек

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 февраля 2022 года лабораторно подтверждено 2247 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 658 сл. в г. Владимире, 573 сл. в Ковровском, 303 сл. в Александровском, 237 сл. в Муромском, 95 сл. в Кольчугинском, 92 сл. в Камешковском, 49 сл. в Киржачском, 49 сл. в Гусь-Хрустальном, 46 сл. в Суздальском, 31 сл. в Юрьев-Польском, 22 сл. в Гороховецком, 21 сл. в Судогодском, 17 сл. в Собинском, 16 сл. в Вязниковском, 13 сл. в Селивановском, 9 сл. в г. Радужный, 9 сл. в Петушинском, 7 сл. в Меленковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 108 734 случая заболевания (29372 сл. в г. Владимире, 11316 сл. в Муромском, 11491 сл. в Ковровском, 4666 сл. в Петушинском, 5540 сл. в Кольчугинском, 6195 сл. в Александровском, 4771 сл. в Юрьев-Польском, 10594 сл. в Гусь-Хрустальном, 1293 сл. в Судогодском, 2866 сл. в Собинском, 955 сл. в г. Радужный, 3775 сл. в Киржачском, 2202 сл. в Камешковском, 2028 сл. в Гороховецком, 2172 сл. в Меленковском, 4114 сл. в Вязниковском, 3798 сл. в Суздальском, 1586 сл. в Селивановском).