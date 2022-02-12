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Здоровье12 февраля 2022 7:27

Во Владимирской области коронавирусом 12 февраля 2022 года заболели 2247 человек

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 февраля 2022 года лабораторно подтверждено 2247 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 658 сл. в г. Владимире, 573 сл. в Ковровском, 303 сл. в Александровском, 237 сл. в Муромском, 95 сл. в Кольчугинском, 92 сл. в Камешковском, 49 сл. в Киржачском, 49 сл. в Гусь-Хрустальном, 46 сл. в Суздальском, 31 сл. в Юрьев-Польском, 22 сл. в Гороховецком, 21 сл. в Судогодском, 17 сл. в Собинском, 16 сл. в Вязниковском, 13 сл. в Селивановском, 9 сл. в г. Радужный, 9 сл. в Петушинском, 7 сл. в Меленковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 108 734 случая заболевания (29372 сл. в г. Владимире, 11316 сл. в Муромском, 11491 сл. в Ковровском, 4666 сл. в Петушинском, 5540 сл. в Кольчугинском, 6195 сл. в Александровском, 4771 сл. в Юрьев-Польском, 10594 сл. в Гусь-Хрустальном, 1293 сл. в Судогодском, 2866 сл. в Собинском, 955 сл. в г. Радужный, 3775 сл. в Киржачском, 2202 сл. в Камешковском, 2028 сл. в Гороховецком, 2172 сл. в Меленковском, 4114 сл. в Вязниковском, 3798 сл. в Суздальском, 1586 сл. в Селивановском).