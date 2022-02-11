Во Владимирской области за сутки госпитализировали 210 человек

11 февраля во Владимирской области лабораторно подтверждено 2375 новых случаев заболевания Covid-19. Всего во Владимирской области зарегистрировано 106487 случаев заболевания.

В больницах региона действуют 2054 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 83,3 процента из них занято (1712), свободны 342 койки. Госпитализировано 210 человек.

85562 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 461 человек. За период наблюдения в области отмечено 3150 летальных случаев (+5 за сутки).

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции.

Добровольцы региона активизировали акцию социальной взаимопомощи «Мы вместе». Номер «горячей линии», по которой можно обратиться к волонтёрам: 8 (800) 200-34-11.

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошёл 629601 житель региона, второй – 604706.