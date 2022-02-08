Во Владимирской области 8 февраля коронавирус подтвержден у 2164 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 8 февраля лабораторно подтверждено 2164 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

920 заболевших во Владимире, 263 - в Ковровском, 241 - в Муромском, 147 - в Александровском, 117 - в Кольчугинском, 103 - в Юрьев-Польском, 98 - в Петушинском, 94 - в Суздальском, 52 - в Киржачском, 48 - в Вязниковском, 29 - в Собинском, 19 - в Гусь-Хрустальном, 14 - в Судогодском, по 7 - в Радужном и в Камешковском районе, 4 - в Гороховецком, 1 - в Меленковском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 101 240 случаев заболевания (27228 сл. в г. Владимире, 10796 сл. в Муромском, 9657 сл. в Ковровском, 4396 сл. в Петушинском, 5076 сл. в Кольчугинском, 5582 сл. в Александровском, 4374 сл. в Юрьев-Польском, 10474 сл. в Гусь-Хрустальном, 1259 сл. в Судогодском, 2769 сл. в Собинском, 943 сл. в г. Радужный, 3271 сл. в Киржачском, 2065 сл. в Камешковском, 1990 сл. в Гороховецком, 2165 сл. в Меленковском, 3998 сл. в Вязниковском, 3624 сл. в Суздальском, 1573 сл. в Селивановском).