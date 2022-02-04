Во Владимирской области 4 февраля коронавирус диагностирован у 1237 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 4 февраля лабораторно подтверждено 1237 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

775 заболевших во Владимире, 147 - в Ковровском, 78 - в Юрьев-Польском, 59 - в Гусь-Хрустальном, 47 - в Кольчугинском, 31 - в Киржачском, 20 - в Вязниковском, 19 - в Петушинском, 15 - в Камешковском, 14 - в Собинском, 13 - в Судогодском, 8 - в Александровском, 6 - в Муромском, 4 - в Радужном, 1 - в Меленковском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 93 959 случаев заболевания (23693 сл. в г. Владимире, 9925 сл. в Муромском, 8981 сл. в Ковровском, 4189 сл. в Петушинском, 4733 сл. в Кольчугинском, 5231 сл. в Александровском, 4100 сл. в Юрьев-Польском, 10297 сл. в Гусь-Хрустальном, 1184 сл. в Судогодском, 2643 сл. в Собинском, 921 сл. в г. Радужный, 2981 сл. в Киржачском, 1992 сл. в Камешковском, 1977 сл. в Гороховецком, 2163 сл. в Меленковском, 3898 сл. в Вязниковском, 3479 сл. в Суздальском, 1572 сл. в Селивановском).