Владимирцы станцуют вальс в честь Сталинградской битвы

2 февраля на Театральной площади Владимира пройдет акция «Случайный вальс. Память в танце». Она приурочена к 79-й годовщине победы в Сталинградской битве.

Во Владимире акция пройдет уже в четвертый раз. «Случайный вальс» напоминает о важном событии Великой Отечественной войны – битве под Сталинградом, которая положила начало разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в 1943 году. Участники команды «Молодежки ОНФ» вместе со студентами учебных заведений города станцуют вальс под знаменитую песню композитора Марка Фрадкина на слова поэта Евгения Долматовского «Случайный вальс». Композиция выбрана для акции не случайно: она написана через несколько дней после победы в Сталинградской и связана с конкретным эпизодом, рассказанным Фрадкину военным летчиком Василием Васильевым.

Акция стартует в 12.00. Организаторы подчеркивают, что она пройдет с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, рекомендованных Роспотребнадзором.