Во Владимирской области 29 января заболели коронавирусом 488 человек

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 января 2022 года лабораторно подтверждено 488 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 171 сл. в г. Владимире, 109 сл. в Гусь-Хрустальном, 49 сл. в Кольчугинском, 49 сл. в Александровском, 23 сл. в Вязниковском, 22 сл. в Ковровском, 18 сл. в Камешковском, 13 сл. в Судогодском, 11 сл. в Петушинском, 8 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Муромском, 5 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 88 404 случая заболевания (20951 сл. в г. Владимире, 9668 сл. в Муромском, 8532 сл. в Ковровском, 4112 сл. в Петушинском, 4252 сл. в Кольчугинском, 4931 сл. в Александровском, 3747 сл. в Юрьев-Польском, 9893 сл. в Гусь-Хрустальном, 1153 сл. в Судогодском, 2629 сл. в Собинском, 902 сл. в г. Радужный, 2833 сл. в Киржачском, 1899 сл. в Камешковском, 1962 сл. в Гороховецком, 2157 сл. в Меленковском, 3821 сл. в Вязниковском, 3474 сл. в Суздальском, 1488 сл. в Селивановском).