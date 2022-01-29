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Здоровье29 января 2022 8:03

Во Владимирской области 29 января заболели коронавирусом 488 человек

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 января 2022 года лабораторно подтверждено 488 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 171 сл. в г. Владимире, 109 сл. в Гусь-Хрустальном, 49 сл. в Кольчугинском, 49 сл. в Александровском, 23 сл. в Вязниковском, 22 сл. в Ковровском, 18 сл. в Камешковском, 13 сл. в Судогодском, 11 сл. в Петушинском, 8 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в Муромском, 5 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 88 404 случая заболевания (20951 сл. в г. Владимире, 9668 сл. в Муромском, 8532 сл. в Ковровском, 4112 сл. в Петушинском, 4252 сл. в Кольчугинском, 4931 сл. в Александровском, 3747 сл. в Юрьев-Польском, 9893 сл. в Гусь-Хрустальном, 1153 сл. в Судогодском, 2629 сл. в Собинском, 902 сл. в г. Радужный, 2833 сл. в Киржачском, 1899 сл. в Камешковском, 1962 сл. в Гороховецком, 2157 сл. в Меленковском, 3821 сл. в Вязниковском, 3474 сл. в Суздальском, 1488 сл. в Селивановском).

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