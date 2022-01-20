Во Владимирской области 20 января коронавирус подтвержден у 266 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 20 января лабораторно подтверждено 266 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

82 случая - во Владимире, 36 - в Ковровском, 34 - в Муромском районах. По 17 заболевших - в Гусь-Хрустальном и Кольчугинском, 16 - в Юрьев-Польском, по 15 - в Петушинском и Вязниковском районах, 8 - в Камешковском, 7 - в Гороховецком, по 5 в Радужном и Меленковском районе, 3 - в Судогодском, по 2 - в Собинском и Суздальском районах, по 1 - в Александровском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 85 051 случай заболевания (20076 сл. в г. Владимире, 9528 сл. в Муромском, 8177 сл. в Ковровском, 4075 сл. в Петушинском, 3761 сл. в Кольчугинском, 4599 сл. в Александровском, 3521 сл. в Юрьев-Польском, 9406 сл. в Гусь-Хрустальном, 1102 сл. в Судогодском, 2624 сл. в Собинском, 870 сл. в г. Радужный, 2833 сл. в Киржачском, 1820 сл. в Камешковском, 1920 сл. в Гороховецком, 2143 сл. в Меленковском, 3650 сл. в Вязниковском, 3465 сл. в Суздальском, 1481 сл. в Селивановском).