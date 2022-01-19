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Здоровье19 января 2022 7:51

Во Владимирской области 19 января 2022 года коронавирусом заболели 251 человек

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 января 2022 года лабораторно подтвержден 251 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 70 сл. в г. Владимире, 31 сл. в Муромском, 28 сл. в Ковровском, 26 сл. в Гусь-Хрустальном, 18 сл. в Кольчугинском, 18 сл. в Вязниковском, 12 сл. в Петушинском, 10 сл. в Юрьев-Польском, 8 сл. в Александровском, 7 сл. в Камешковском, 7 сл. в Меленковском, 6 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Собинском, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 84 785 случаев заболевания (19994 сл. в г. Владимире, 9494 сл. в Муромском, 8141 сл. в Ковровском, 4060 сл. в Петушинском, 3744 сл. в Кольчугинском, 4598 сл. в Александровском, 3505 сл. в Юрьев-Польском, 9389 сл. в Гусь-Хрустальном, 1099 сл. в Судогодском, 2622 сл. в Собинском, 865 сл. в г. Радужный, 2833 сл. в Киржачском, 1812 сл. в Камешковском, 1913 сл. в Гороховецком, 2138 сл. в Меленковском, 3635 сл. в Вязниковском, 3463 сл. в Суздальском, 1480 сл. в Селивановском).