Во Владимирской области 19 января 2022 года коронавирусом заболели 251 человек

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 января 2022 года лабораторно подтвержден 251 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 70 сл. в г. Владимире, 31 сл. в Муромском, 28 сл. в Ковровском, 26 сл. в Гусь-Хрустальном, 18 сл. в Кольчугинском, 18 сл. в Вязниковском, 12 сл. в Петушинском, 10 сл. в Юрьев-Польском, 8 сл. в Александровском, 7 сл. в Камешковском, 7 сл. в Меленковском, 6 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Собинском, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 84 785 случаев заболевания (19994 сл. в г. Владимире, 9494 сл. в Муромском, 8141 сл. в Ковровском, 4060 сл. в Петушинском, 3744 сл. в Кольчугинском, 4598 сл. в Александровском, 3505 сл. в Юрьев-Польском, 9389 сл. в Гусь-Хрустальном, 1099 сл. в Судогодском, 2622 сл. в Собинском, 865 сл. в г. Радужный, 2833 сл. в Киржачском, 1812 сл. в Камешковском, 1913 сл. в Гороховецком, 2138 сл. в Меленковском, 3635 сл. в Вязниковском, 3463 сл. в Суздальском, 1480 сл. в Селивановском).