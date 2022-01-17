В Судогодском районе механизатор умер от переутомления после постоянных уборок снега

Портал "Судогда NEWS" опубликовал на своей странице обращение местных властей к жителям по поводу уборки снега. Но главным в нем стала вовсе не информация, что и где убирают, а новость о том, что местные механизаторы не выдерживают объемов работ. А один из работников даже умер после этого.

"Отметим, что механизаторы работают сейчас по 14-16 часов, на пределе человеческих возможностей (за две недели января двое механизаторов госпитализированы с сердечными приступами, двое - с гипертоническими кризами на фоне переутомления и один, к сожалению, умер… это для понимания напряженности труда людей, находящихся сегодня на «передовой»), написано в сообщении.

Кроме того, чиновники заявили, что за полтора месяца выпало уже 3 годовые нормы осадков. А на уборке дорог от снега в районе работает 38 единиц техники, все обслуживают свой сектор. После чего попросили набраться терпения.