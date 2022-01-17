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Здоровье17 января 2022 6:47

Во Владимирской области 17 января коронавирус диагностирован у 219 человек

И это снова больше, чем за прошлые сутки
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области за прошедшие сутки 17 января лабораторно подтверждено 219 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

60 случаев во Владимире, 25 - в Ковровском, 23 - в Муромском районах. 16 заболевших в Александровском, 15 - в Кольчугинском, 12 - в Вязниковском, 10 - в Киржачском, по 9 - в Петушинском и Гусь-Хрустальном, по 8 - в Юрьев-Польском и Собинском, по 5 - в Камешковском и Меленковском районах, по 4 в Суздальском и Селивановском, 3 в Гороховецком, 2 в Радужном и 1 - в Судогодском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 84 291 случай заболевания (19860 сл. в г. Владимире, 9434 сл. в Муромском, 8083 сл. в Ковровском, 4041 сл. в Петушинском, 3713 сл. в Кольчугинском, 4570 сл. в Александровском, 3477 сл. в Юрьев-Польском, 9342 сл. в Гусь-Хрустальном, 1096 сл. в Судогодском, 2613 сл. в Собинском, 862 сл. в г. Радужный, 2829 сл. в Киржачском, 1803 сл. в Камешковском, 1903 сл. в Гороховецком, 2128 сл. в Меленковском, 3601 сл. в Вязниковском, 3459 сл. в Суздальском, 1477 сл. в Селивановском).